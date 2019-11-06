В Махачкале снесут девятиэтажный жилой дом
Прокуратура Махачкалы потребовала в судебном порядке снести 9-этажный дом, который был незаконно построен. Об этом сообщают в самом ведомстве.
Как сказано в самом сообщении, проверить здание попросили местные жители. Эксперты выявили факт незаконного завладения участком площадью в 450 квадратных метров, который находится в жилом микрорайоне.
- Установлено, что первичное право собственности на отмеченный земельный участок зарегистрировано на основании поддельных документов. Более того, на данном земельном участке осуществляется строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома на основании подложных разрешительных документов, - передает пресс-служба Прокуратуры Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU