В Махачкале снесут девятиэтажный жилой дом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-06T11:59:00+03:00

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Прокуратура Махачкалы потребовала в судебном порядке снести 9-этажный дом, который был незаконно построен. Об этом сообщают в самом ведомстве.

Как сказано в самом сообщении, проверить здание попросили местные жители. Эксперты выявили факт незаконного завладения участком площадью в 450 квадратных метров, который находится в жилом микрорайоне.

- Установлено, что первичное право собственности на отмеченный земельный участок зарегистрировано на основании поддельных документов. Более того, на данном земельном участке осуществляется строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома на основании подложных разрешительных документов, - передает пресс-служба Прокуратуры Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU