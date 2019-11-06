Завершены поиски пропавшей 17-летней девушки в Дагестане
Марьям пропала 4 ноября
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В Махачкале 4 ноября в полицию поступило заявление об исчезновении 17-летней Марьям Гаджиевой. Девушка, со слов близких. ушла из дома в темном платке, черной куртке и платье и не вернулась.
Как сегодня, 6 ноября, рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, поиски пропавшей завершены:
- Разыскиваемая девушка найдена и доставлена домой. По ее словам, находилась у подруги. Жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU