Ставрополец выловил 140 кг рыбы с одной удочкой

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-06T12:14:59+03:00

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Ставрополец украл рыбу сельхозкооператива Изобильненского округа. 140 килограммов карпа и толстолобика удалось неожиданно удалось достать 46-летнему рыбаку, приехавшему только со спиннингом.

На берегу с уловом полицейские мужчину и задержали. При нем была лодка, снасти и рыба. В отделении рыбак заявил, что приехал с удочкой, но зацепил чужие сети. В итоге он побежал за лодкой, собрал всю рыбу и начал сортировать карпов и толстолобиков.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU