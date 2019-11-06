Крыши ставропольских больниц планируют оснастить солнечными батареями

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-06T12:57:15+03:00

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В Ставропольском крае планируется перейти на альтернативное энергообеспечение для социальных объектов. Об этом сообщили в региональном минпроме. Предполагается, что солнечные батареи будут располагаться на крышах больниц, детсадов и школ.

Таким образом учреждения будут обеспечены энергией в автономном режиме.

Возможно, что солнечные батареи появятся и на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях края.

ИСТОЧНИК KP.RU