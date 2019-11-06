Роботов для строительства лунной базы хотят испытать на Эльбрусе
Гора Эльбрус (5642 м) может стать площадкой для испытания роботов, предназначенных для строительства лунной базы.
- Это будет нечто среднее между луноходом и антропоморфным роботом. Задача таких роботов - обеспечение сборки и эксплуатации научной базы на поверхности Луны, - объяснил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время визита в Омск. Там он посетил производственное объединение «Полет» - одно из крупнейших в России машиностроительных предприятий, специализирующихся на выпуске ракетно-космической и авиационной техники.
Высочайшую вершину Европы, расположенную на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в качестве площадки для эксперимента предложили сами разработчики роботов. Во время испытаний мобильная система должна будет автономно преодолеть весь заданный маршрут. .
Как уточнил Рогозин, лунную программу совсем скоро отправят в правительство на утверждение, после чего станет ясно, отправятся роботы покорять Эльбрус или все-таки нет.
ИСТОЧНИК KP.RU