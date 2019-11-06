Роботов для строительства лунной базы хотят испытать на Эльбрусе

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-06T14:52:14+03:00

Роскосмос в ближайшее время направит такое предложение в правительство

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Гора Эльбрус (5642 м) может стать площадкой для испытания роботов, предназначенных для строительства лунной базы.

- Это будет нечто среднее между луноходом и антропоморфным роботом. Задача таких роботов - обеспечение сборки и эксплуатации научной базы на поверхности Луны, - объяснил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время визита в Омск. Там он посетил производственное объединение «Полет» - одно из крупнейших в России машиностроительных предприятий, специализирующихся на выпуске ракетно-космической и авиационной техники.

Высочайшую вершину Европы, расположенную на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в качестве площадки для эксперимента предложили сами разработчики роботов. Во время испытаний мобильная система должна будет автономно преодолеть весь заданный маршрут. .

Как уточнил Рогозин, лунную программу совсем скоро отправят в правительство на утверждение, после чего станет ясно, отправятся роботы покорять Эльбрус или все-таки нет.

ИСТОЧНИК KP.RU