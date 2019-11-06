Ставропольский бизнесмен кидал партнеров в многомиллионных сделках

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-06T15:08:21+03:00

Он не выполнял условия договора, а суммы присваивал

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Экс-гендиректор ООО «Сельхозпродукт», нынешний руководитель ООО «Консультант» обвиняется в мошенничестве и невыплате зарплаты.

В 2016 году он заключил с людьми договоры купли-продажи зерна и строительных материалов и договор займа, заранее зная, что не будет исполнять условия соглашения. Потерпевшие передали ему боль 3,5 млн рублей, а директор их похитил, не предоставив товар.

У двух своих знакомых он позаимствовал 6,8 млн рублей и не вернул.

Игнорировал мужчина и своих 9 работников, задолжав им с мая по декабрь 2017 года больше 450 тысяч рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого был наложен арест, чтобы возместить ущерб.

Сейчас уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU