2019-11-06T15:46:30+03:00
Общество

В Ставрополе срубили главные ёлки города

Здание правительства больше не украшают зелёные красавицы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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В Ставрополе здание правительства на площади Ленина стало голым. Все ёлки, окружавшие сооружение, были срублены подчистую. О них напоминают оставшиеся пни. Ещё вчера началась обрезка вечнозелёных, что накануне анонсировали глава края Владимир Владимиров и мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Чиновники спросили мнение горожан об обрезке старых деревьев и замене их на новые. Так как старые ёлки постепенно умирают и начинают портить вид. Большинство горожан поддержали инициативу и с энтузиазмом откликнулись на идею обновления зелёных красавиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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