Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства
Дозы с лекарством маскируют среди еды
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На Ставрополье для диких животных раскладывают приманки с вакциной от бешенства, пишет Newstracker. Первый этап вакцинации провели еще весной, теперь таким же способом надеются предотвратить распространение опасного заболевания и осенью. Всего было потрачено 244 тысячи доз препарата.
Его раскладывают в местах широкого распространения животных, особо подверженных бешенству. В группе риска волки, лисицы, енотовидные собаки, шакалы, корсаки.
ИСТОЧНИК KP.RU