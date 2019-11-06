Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-06T17:23:45+03:00

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На Ставрополье для диких животных раскладывают приманки с вакциной от бешенства, пишет Newstracker. Первый этап вакцинации провели еще весной, теперь таким же способом надеются предотвратить распространение опасного заболевания и осенью. Всего было потрачено 244 тысячи доз препарата.

Его раскладывают в местах широкого распространения животных, особо подверженных бешенству. В группе риска волки, лисицы, енотовидные собаки, шакалы, корсаки.

ИСТОЧНИК KP.RU