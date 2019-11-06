«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-06T18:24:27+03:00

Чиновника привлекли по статье о превышении должностных полномочий

Изменить размер текста: A A

Следственными органами было открыто уголовное дело против главы Каякентского района Дагестана Магомедэмина Гаджиева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает информированный источник в ведомстве.

Как было установлено следствием, с апреля по май 2019 года Гаджиев незаконно вывозил морской песок в селе Новокаякент.

- Вывезено свыше 15 тыс. кубометров полезного ископаемого. Причиненный государству ущерб оценивается в размере свыше 3,6 млн рублей, - сказал собеседник.

Для вывоза песка чиновник привлек специальную технику. Гаджиеву вменяют вторую часть 286 статьи (превышение должностных полномочий).

ИСТОЧНИК KP.RU