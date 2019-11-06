«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело
Следственными органами было открыто уголовное дело против главы Каякентского района Дагестана Магомедэмина Гаджиева. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает информированный источник в ведомстве.
Как было установлено следствием, с апреля по май 2019 года Гаджиев незаконно вывозил морской песок в селе Новокаякент.
- Вывезено свыше 15 тыс. кубометров полезного ископаемого. Причиненный государству ущерб оценивается в размере свыше 3,6 млн рублей, - сказал собеседник.
Для вывоза песка чиновник привлек специальную технику. Гаджиеву вменяют вторую часть 286 статьи (превышение должностных полномочий).
ИСТОЧНИК KP.RU