Полицейский сбил пенсионерку в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-07T10:05:48+03:00

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В Ногайском районе Дагестана полицейский, двигаясь на личной машине, сбил пожилую женщину. Пенсионерка умерла в больнице, передает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла 6 ноября вечером. Полицейский на "Ладе Калине" наехал на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по зебре. Водитель отечественного автомобиля оказал пенсионерке первую помощь и отвез в районную больницу. Там-то женщина и скончалась.

Инцидент проверяют. Если будет выявлена вина сотрудника правоохранительных органов, то мужчину уволят из органов, а его начальника привлекут к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU