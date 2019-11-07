Народную медицину легализируют в Чечне

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-07T11:24:38+03:00

Чтобы заявить себя, как специалист «по джиннам», нужно иметь медицинское образование Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы заявить себя, как специалист «по джиннам», нужно иметь медицинское образование

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Травников, знахарей, специалистов «по джиннам» и других народных целителей Чечни поставят на учет. Эту идею предложили в республиканском министерстве здравоохранения.

Так, местные чиновники призвали специалистов, которые лечат жителей Чечни народными средствами, пройти специальную комиссию.

Только после этого им разрешат выполнять свою работу. Иными словами, нетрадиционная медицина станет легальна, но только для тех, у кого есть документ о соответствующем медицинском образовании. Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Чечни.

Напомним, что в Чечне продолжается охота на ведьм. Так, недавно в Грозном «вызвали на ковёр» клиентов псевдоцелителей.

Постоянными клиентами шарлатанов оказались отчаявшиеся в счастье своих детей матери и разведенные женщины, мечтающие вернуть мужа.

В поисках чудесного решения проблем они преодолевали километры расстояния, тратили немалые деньги, отстаивая в очереди, чтобы попасть к знаменитой среди «колдовского мира» Нонне из Моздока.

Богослов посоветовал этим женщинам и их родственникам в сложных ситуациях полагаться исключительно на Всевышнего. По его словам, остальные пути, идущие вразрез с религией, неминуемо приведут к гибели в этой и последующей жизнях.

ИСТОЧНИК KP.RU