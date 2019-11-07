Потеют ладони: в Кисловодске отважная красотка исполняет трюк на краю пропасти
Спортсмены из Кисловодска, проповедующие движение WorkOut, сняли видео, при просмотре которого потеют ладони. Девушка в красном костюме на закате без страховки стоит на руках на краю пропасти, держась за один каменный выступ, и при этом выполняет сложные движения.
Невероятный трюк на краю пропасти исполнила девушка в Кисловодске.
Рыжая девушка разводит ноги в шпагате и прогибается в спине, почти спускаясь вниз. А внизу — головокружительная высота, с которой открывается вид на весь город.
Комментаторы восхитились смелостью девушки, которая играет с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU