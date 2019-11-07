2019-11-07T11:55:15+03:00
Общество

Портрет безработного ставропольца описали в Севкавстате

Это 35-летний человек с высшим образованием, которого сократили
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Согласно данным региональной статистики, в 2019 году на Ставрополье проживает 1399,4 тыс человек рабочего населения от 15 лет. Большая часть из них обитает в городе, а 1330, 7 тыс фактически человек имеют рабочее место. Незначительный перевес в половом распределении работников — в пользу мужчин. Так как занятых женщин 631, 4 тысяча (47,5)% . Средний возраст работника 41,1 года. И только у 26.6 % работников нет никакого образования.

Безработных в регионе числится 68, 7 тыс человек. Интересно, что это в основном люди 35 лет и младше. У большинства из них также есть высшее образование, их безработность в основном связана с сокращением, увольнением по собственному желанию и с окончание срока действия срочного трудового договора.

Чаще всего ставропольцы пробуют найти работу по знакомству и через Интернет. В службу занятости обращаются сравнительно редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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