«Чудом выжил»: стрельбу из одноразового ружья сняли на видео

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-07T14:49:06+03:00

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Смертельно опасную стрельбу из «одноразового ружья» обсуждают в социальных сетях. На кадрах резонансного ролика мужчина стреляет из старой винтовки, и оружие взрывается у него прямо в руках. Главного героя спасло чудо — мужчина не получил серьёзных повреждений.

Резонансное видео снято в Дагестане. Здесь стрельба в воздух — часть культуры и традиций. Тем более когда это делают, безопасно, в лесу. Вероятно, так и думали герои ролика, но не учли того факта, что старое, нечищеное ружьё может быть опасно для самого стрелка.

В соцсетях короткое видео набрало широкую популярность, как и любая подобная манифестация людской неосмотрительности и даже глупости. Люди очень радовались тому, что герой видео сумел избежать серьёзных травм. «В рубашке родился», «может праздновать второй день рождения», — писала публика.

Дагестанец и "одноразовое" ружьё.

ИСТОЧНИК KP.RU