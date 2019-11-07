2019-11-07T18:03:29+03:00
Общество

Кто сможет поверить незнакомцу: в Дагестане сняли на видео самый добрый магазин

Необычный социальный эксперимент провели в Дагестане
Полина ШАПОШНИКОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Махачкале открыли магазин без продавца, в котором надеются только на честность покупателей . На лавочке лежит коробка, пластиковый стакан для денег и объявление: «Салам алейкум! Если вы хотите погрызть семечки или выпить сока, просто положите деньги в баночку или переведите на карту. Надеемся на вашу честность».

Реакцию покупателей снимали на камеру. Кто-то платил за товар, а кто-то кидал деньги просто так, но на честность людей продавцы понадеялись не зря.

В Махачкале провели проверку на честность открытием необычного магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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