«Документов нет, есть тату»: разыскиваются родственники сбитого мужчины, чья жизнь на волоске

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-07T18:34:52+03:00

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Накануне в половину восьмого вечера в Пятигорске в районе "Города солнца" легковушка сбила пешехода. Очевидцы говорят, мужчина «вырос из-под земли» на неосвещенном участке. Выскочил из-за КамАЗа, как потом выяснилось. Вот кадры с места ДТП. Человек лежит на земле. Его забирает «Скорая».

ДТП в Пятигорске: сбили мужчину, ничего не известно о нем и его близких.

Сегодня, 7 ноября, в Instagram появилось сообщение, что при пострадавшем «документов нет, только тату», родственников поэтому не известили о произошедшем. А мужчина на волоске от смерти. Со вчера врачи продолжают бороться за его жизнь. Пострадавший лежит в реанимации Центральной городской больницы города Пятигорска.

- Личность не установлена, ведётся поиск родственников или знакомых. Если вы знаете этого мужчину - приезжайте в нашу ЦГБ. Есть татуировки на руках. Пришлось замазать часть лица, потому что Instagram удаляет изображения и видео с серьёзными травмами по понятным причинам, - отмечают авторы сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU