На Ставрополье двух депутатов лишили мандата
Совет депутатов Петровского округа единогласно проголосовал за лишение двух депутатов - Григория Чертова и Галины Гребенюк - мандата. Чиновники нарушили антикоррупционное законодательство, передает пресс-служба правительства края.
Прокуратура выявила, что Чертов не указал в декларации сведения о пяти машинах, четырех земельных участков и доходах от вкладов. А Гребенюк утаила информацию о трех машинах, двух земельных участках, нежилом помещении, нескольких банковских счетах, доходах от вкладов и сдачи недвижимости в аренду.
За исключение из Совета депутатов Петровского округа проголосовали 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»