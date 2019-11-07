На Ставрополье двух депутатов лишили мандата

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-07T19:08:55+03:00

Чиновники "недоговорили" в своих декларациях

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Совет депутатов Петровского округа единогласно проголосовал за лишение двух депутатов - Григория Чертова и Галины Гребенюк - мандата. Чиновники нарушили антикоррупционное законодательство, передает пресс-служба правительства края.

Прокуратура выявила, что Чертов не указал в декларации сведения о пяти машинах, четырех земельных участков и доходах от вкладов. А Гребенюк утаила информацию о трех машинах, двух земельных участках, нежилом помещении, нескольких банковских счетах, доходах от вкладов и сдачи недвижимости в аренду.

За исключение из Совета депутатов Петровского округа проголосовали 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU