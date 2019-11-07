Застройщика в Дагестане поймали на крупном мошенничестве
Следственный комитет в Дагестане открыл уголовное дело о мошенничестве в отношение директора местной строительной компании, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
- Директор ООО "Металлоконструкция" Курбан Абукаев обвиняется в причастности к хищению бюджетных денег в размере чуть больше 3,8 млн рублей, выделенных на благоустройство одной дворовой территории в рамках проекта "Формирование комфортной среды, - передает агентство.
Работы велись с ноября 2018 по февраль 2019 года, на это выделили 22,8 миллиона рублей. Злоумышленники обманывали заказчика путем завышения объема и стоимости выполненных работ. Против Абукаева открыли уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупом размере).
ИСТОЧНИК KP.RU
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