2019-11-07T19:57:21+03:00
Происшествия

Мужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной Осетии

Где так долго скрывался злоумышленник - не известно
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Мужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной ОсетииМужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной ОсетииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителя Кабардино-Балкарии, находившийся семь лет в федеральном розыске, поймали полицейские из Северной Осетии. Мужчину обвиняют в мошенничестве на 170 миллионов рублей, передают в правоохранительных органах.

Как уверяет следствие, мужчина обналичил деньги через кредитный кооператив, который долгое время возглавлял. Задержанного подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в Кабардино-Балкарии в течение трех лет - с 2010 по 2012 год. В это же время мужчина и обналичил 170 миллионов рублей, которые входили в фонд материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Застройщика в Дагестане поймали на крупном мошенничестве
На Ставрополье двух депутатов лишили мандата
«Документов нет, есть тату»: разыскиваются родственники сбитого мужчины, чья жизнь на волоске
Кто сможет поверить незнакомцу: в Дагестане сняли на видео самый добрый магазин
Знаменитый тополь Невинномысска признали опасным
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Из-за небывалой жары на Ставрополье зацвели деревья
«Похитили, оставив записку»: Воры вернули украденный у детского дома-интерната автомобиль в Ингушетии
«Чудом выжил»: стрельбу из одноразового ружья сняли на видео
Грозный признан самым дружелюбным городом России
Портрет безработного ставропольца описали в Севкавстате
Потеют ладони: в Кисловодске отважная красотка исполняет трюк на краю пропасти
Народную медицину легализируют в Чечне
В администрации Каспийска идут обыски
"Гуляем по трассе": город без парка, стадиона и детских площадок нашли в Кабардино-Балкарии
В следкоме Ставрополья подвели итоги конкурса детского рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией
«Головокружительно высоко»: танцор на пилоне из Ставрополя оставил свое имя в Книге рекордов России
Полицейский сбил пенсионерку в Дагестане
Задержанный по подозрению в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии отпущен
«Убивая, сажая, пугая»: Кадыров призвал остановить сплетников в интернете
«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело
С кладбищ Ессентуков вывезли 50 кубометров мусора
Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства
Кадыров – один из лидеров рейтинга влияния губернаторов России в октябре 2019 года
Главу Ставрополя вызвали в Кремль
В Ставрополе впервые сыграют свадьбы в новогоднюю ночь
Абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» оценили удобство онлайн-сервисов
В историческом парке «Россия - моя история» обсудят реализацию майских указов президента