Мужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной Осетии
Жителя Кабардино-Балкарии, находившийся семь лет в федеральном розыске, поймали полицейские из Северной Осетии. Мужчину обвиняют в мошенничестве на 170 миллионов рублей, передают в правоохранительных органах.
Как уверяет следствие, мужчина обналичил деньги через кредитный кооператив, который долгое время возглавлял. Задержанного подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в Кабардино-Балкарии в течение трех лет - с 2010 по 2012 год. В это же время мужчина и обналичил 170 миллионов рублей, которые входили в фонд материнского капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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