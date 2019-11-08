Смененный Меликовым Михаил Афанасов стал замом губернатора Ставрополья
Он будет представлять интересы края на федеральном уровне
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Заместителем губернатора Ставрополья Владимира Владимирова стал Михаил Афанасов. До этого чиновник числился в должности сенатора от региона. Но его совсем недавно заменил экс-полпред в СКФО Сергей Меликов.
Афанасов будет ответственным за налаживание контактов с правительством страны, администрацией президента, Государственным советом и другими федеральными органами госвласти. Его роль будет заключаться в привлечении инвестиций.
В правительстве региона полагают, что Михаил Афанасов сможет эффективней представлять регион на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU