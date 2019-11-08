Бедные и непобедимые: Росстат рассказал, где живут самые здоровые люди страны

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-08T09:27:26+03:00

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Жители Ингушетии и КЧР ведут здоровый образ жизни, в отличие от их соседей из Северной Осетии. За 2019 год Росстат определил, что ЗОЖников в стране - 12% россиян.

Это те, кто отказался от употребления табачного дыма, потребляют не меньше 400 г фруктов и овощей и не больше 5 г соли, практикуют не меньше 150 минут умеренной физической активности в неделю и пьют не больше 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин. В Ингушетии эти правила соблюдают 48,8% населения . В десятку лидеров вошла и КЧР с 21,1% ЗОЖников. Зато в аутсайдерах Северная Осетия, соблюдают здоровый образ жизни в Республике лишь 3,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU