2019-11-08T09:27:26+03:00
Общество

Бедные и непобедимые: Росстат рассказал, где живут самые здоровые люди страны

Не самое лучшее финансовое состояние не мешает Ингушетии стать лидером по количеству ЗОЖников
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Ингушетии и КЧР ведут здоровый образ жизни, в отличие от их соседей из Северной Осетии. За 2019 год Росстат определил, что ЗОЖников в стране - 12% россиян.

Это те, кто отказался от употребления табачного дыма, потребляют не меньше 400 г фруктов и овощей и не больше 5 г соли, практикуют не меньше 150 минут умеренной физической активности в неделю и пьют не больше 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин. В Ингушетии эти правила соблюдают 48,8% населения . В десятку лидеров вошла и КЧР с 21,1% ЗОЖников. Зато в аутсайдерах Северная Осетия, соблюдают здоровый образ жизни в Республике лишь 3,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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