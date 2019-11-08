С острой кишечной инфекцией госпитализирован 31 школьник из поезда "Владикавказ-Москва"

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-08T09:53:46+03:00

Дети возвращались из санатория, им стало плохо в пути

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У 31 ребенка, вернувшегося поездом «Владикавказ-Москва» домой, диагностировали острую кишечную инфекцию. Группа из 44 школьников от 9 до 14 лет отдыхала в санатории Минвод. Все было хорошо, но уже в транспорте дети стали жаловаться взрослым на плохое самочувствие.

По возвращении ребятами занялись медики. В итоге у 31 школьника нашли инфекцию, с которой дети были госпитализированы в больницу Москвы. Их состояние средней степени тяжести и удовлетворительное, угрозы для жизни нет, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

А правоохранители тем временем занимаются расследованием уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU