2019-11-08T11:36:41+03:00
Общество

Известная ставропольская группа "Градусы" присоединилась к #tetrischallenge

Веселый флешмоб захватил соцсети
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольские музыканты из популярной группы «Градусы» присоединились к флешмобу «Tetris Challenge». Работники разных профессий уже несколько месяцев выкладывают свой служебный инвентарь на асфальте в виде прямоугольников, имитируя игровой набор «Лего», сами располагаются рядом и публикуют фото в интернете. В забавной акции поучаствовали врачи, пожарные, полицейские, актеры.

«Градусы» выложили на пол все свои инструменты, аппаратуру, реквизит и самих участников группы.

Поступок вывернувшихся наизнанку музыкантов оценили фанаты.

«Да,это же мегаидея! Я думала так только на столе предметы можно фоткать».

gradusy_bandgradusy_band
#TetrisChallenge: "Градусы" подключились к веселому флешмобу
4346 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У абонентов «Газпром межрегионгаз Владикавказ» проверили счетчики
В Ессентуках ремонтируют дороги
Чудо – аппарат для жарки шашлыков на балконе изобрели ингушские «кулибины»
Погода 9 и 10 ноября порадует Ставропольский край теплом
«Школьники, рабочий люд толпиться по 50 человек»: как в Михайловске решат транспортную проблему
В Ставрополе горожане оценили картину из лечебной грязи на автомобиле
Детдомовцев, убивших пенсионерок из Дагестана за деньги, будут судить
Появилось видео задержания финансисток террористов в Дагестане
Чеченских артистов призвали не забывать о вайнахской этике в соцсетях
Магомед Даудов избран секретарем ЧРО партии «Единая Россия»
С острой кишечной инфекцией госпитализирован 31 школьник из поезда "Владикавказ-Москва"
12 человек пострадали в тройном ДТП на Ставрополье
Бедные и непобедимые: Росстат рассказал, где живут самые здоровые люди страны
Смененный Меликовым Михаил Афанасов стал замом губернатора Ставрополья
Мужчину со 170 млн материнского капитала поймали спустя семь лет в Северной Осетии
Застройщика в Дагестане поймали на крупном мошенничестве
На Ставрополье двух депутатов лишили мандата
«Документов нет, есть тату»: разыскиваются родственники сбитого мужчины, чья жизнь на волоске
Кто сможет поверить незнакомцу: в Дагестане сняли на видео самый добрый магазин
Знаменитый тополь Невинномысска признали опасным
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Из-за небывалой жары на Ставрополье зацвели деревья
«Похитили, оставив записку»: Воры вернули украденный у детского дома-интерната автомобиль в Ингушетии