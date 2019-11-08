Известная ставропольская группа "Градусы" присоединилась к #tetrischallenge
Ставропольские музыканты из популярной группы «Градусы» присоединились к флешмобу «Tetris Challenge». Работники разных профессий уже несколько месяцев выкладывают свой служебный инвентарь на асфальте в виде прямоугольников, имитируя игровой набор «Лего», сами располагаются рядом и публикуют фото в интернете. В забавной акции поучаствовали врачи, пожарные, полицейские, актеры.
«Градусы» выложили на пол все свои инструменты, аппаратуру, реквизит и самих участников группы.
Поступок вывернувшихся наизнанку музыкантов оценили фанаты.
«Да,это же мегаидея! Я думала так только на столе предметы можно фоткать».
ИСТОЧНИК KP.RU