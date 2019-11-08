Детдомовцев, убивших пенсионерок из Дагестана за деньги, будут судить
Два воспитанника детского дома в Избербаше будут судить за разбойное нападение и двойное убийство. Обвинительное заключение утвердили в Прокуратуре Дагестана.
По данным следствия, в конце 2018 года двое парней - уроженцы Кизляра и Кизлярского района республики, будучи еще несовершеннолетними, проникли в дома пенсионерок в Избербаше и селе Новокаякент Каякентского района республики. Обвиняемые избивали пожилых женщин, забирали имущество и деньги, а затем - убивали.
- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении разбойных нападений («в» части 4 статьи 162 УК РФ), в убийстве двух лиц (пунктами «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и краже (части 2 статьи 158 УК РФ), - сказано в сообщении Прокуратуры Дагестана.
Также известно, что они совершили серию краж в Дербенте, будучи все так же несовершеннолетними.
ИСТОЧНИК KP.RU
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