2019-11-08T11:35:09+03:00
Общество

В Ставрополе горожане оценили картину из лечебной грязи на автомобиле

Автор произведения запретил сего слизывать
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: instagram.com@26stavФото: instagram.com@26stav
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Ставрополец создал картину из грязи на своем автомобиле. У творения появились поклонники, которые и опубликовали в соцсетях снимок с подписью: «Народное творчество в северо-западном».

На белом минивэне нарисован грустный пес и будка, а рядом подпись: «Лечебная грязь. Не лизать!»

Веселый автор творения также обозначил свой девиз: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на плохое настроение».

Горожане оценили искусство, признавшись, что картина подняла им настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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