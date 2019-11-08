В Ставрополе горожане оценили картину из лечебной грязи на автомобиле
Автор произведения запретил сего слизывать
Фото: instagram.com@26stav
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Ставрополец создал картину из грязи на своем автомобиле. У творения появились поклонники, которые и опубликовали в соцсетях снимок с подписью: «Народное творчество в северо-западном».
На белом минивэне нарисован грустный пес и будка, а рядом подпись: «Лечебная грязь. Не лизать!»
Веселый автор творения также обозначил свой девиз: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на плохое настроение».
Горожане оценили искусство, признавшись, что картина подняла им настроение.
ИСТОЧНИК KP.RU