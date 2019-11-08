«Школьники, рабочий люд толпиться по 50 человек»: как в Михайловске решат транспортную проблему
Рабочее утро для большой части жителей Михайловска начинается не с кофе, а с часового стояния на остановке. Людям, живущим в старых районах города отчаянно не хватает маршруток, чтобы уехать в Ставрополь на работу. Школьники не могут попасть на занятия, рабочий люд вынужден постоянно опаздывать на работу. С этой проблемой в «КП - Северный Кавказ» обратились жители Михайловска.
— Невозможная ситуация. В новом районе всё хорошо, там ходят маршрутки через 6-8 минут. А у нас по 50 человек на остановке, автобусы, особенно 102а, приходят уже заполненные под завязку. Людям крайне тяжело сейчас добираться на работу. Помогите пожалуйста решить этот вопрос, — попросил журналистов житель города Роман Малыхин.
Оказалось, что жители более, чем правы — из-за ремонта дорог маршрутки ходили медленнее, опаздывали в расписание. Но теперь и ремонт закончен, и вопрос решён.
— Я могу вам по-секрету сказать, что у нас уже есть решение проблемы, — прокомментировала ситуацию помощница главы Михайловска Ольга Смелова. — Мы пока не можем назвать точной даты, но в самое ближайшее время будет запущен новый маршрут. Его номер и подробности сообщит в своём Instagram глава Михайловска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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