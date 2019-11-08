Ставропольцы заплатили 5 млн за квартиры в доме из воздуха

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-08T14:58:23+03:00

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Черные риэлторы в Ессентуках кинули клиентов на 5 миллионов рублей. Мужчина и женщина обратились в полицию, рассказав, что отдали деньги агентству недвижимости, а жилплощади так и не дождались. В процессе расследования уголовного дела выяснилось, что владелец агентства недвижимости со своей подчиненной договорились продать людям квартиры в доме, площадка под строительство которого не выделялась, пишет «Ставропольская правда».

Еще какое-то время злоумышленники кормили клиентов обещаниями о содействии в запуске строительства и помощь при оформлении жилья, но люди поняли, что стали жертвами мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU