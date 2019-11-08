2019-11-08T15:28:14+03:00
Происшествия

Ставропольского экс-судью приговорили в третий раз

Ему поменяли срок с реального на условный
Полина ШАПОШНИКОВА
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Экс-судья Невинномысского городского суда Максим Новиков добился смягчения приговора за попытку торговать судейскими должностями. Коллегия ставропольского краевого суда постановила заменить реальный срок на условный.

В 2014 году Новиков через своего посредника Артема Петросянца предлагал за деньги стать желающим судьями. Стоимость такого предложения составила 4 млн рублей.

Но от ФСБ ничего не укрылось и Новикова задержали во время передачи денег. В октябре 2018 года суд приговорил его к 5 годам условно и полумиллионный штрафу. Но после жалобы прокуратуры в феврале 2019 года решение было отменено, а срок поменяли на реальный — 3 года тюрьмы и тот же штраф.

Еще одно обжалование снова кардинально поменяло картину, в этот раз Новиков получил 2,5 года условно без уплаты штрафа, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

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