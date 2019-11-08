"У автолюбителей навернутся слезы": на Ставрополье сняли на видео запененную машину

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-08T16:25:00+03:00

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Впечатляющий по своей жестокости к автовладельцам поступок сняли на видео ставропольцы. На кадрах видно, что монтажной пеной заботливо покрыты дверные зазоры, стекла и багажник черной иномарки, припаркованной во дворе. Для полного комплекта шины тоже проколоты. Впечатленные увиденным авторы ролика сокрушаются: «Почти новый!»

Многие из комментаторов увидели в поступке акт мести, но не смогли выразить поддержку. «Машина тут причем?!»

Слабонервным автолюбителям не смотреть: ставропольца проучили монтажной пеной.

ИСТОЧНИК KP.RU