2019-11-08T18:08:49+03:00
Общество

Дагестанец случайно унизил банковскую систему именем своего сына

На новость отреагировали даже местные чиновники
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанец случайно унизил банковскую систему именем своего сынаДагестанец случайно унизил банковскую систему именем своего сынаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сатирическое издание "Панорама" разместило на своем сайте очень забавную новость. В Дагестане родители - Магомедали и Джавгарат Тибиловы - назвали своего сына Кэшбэком. Получился - Кэшбэк Тибилов.

Отец ребенка объяснил выбор имени:

- Я плохо понимаю по-русски, но телевизор смотрю и так понемногу учу язык. Там я и услышал часто повторяющееся слово Кэшбэк. Оно напоминает мне об имени Казбек, которое распространено на Кавказе. Что обозначает Кэшбэк я не знаю, но на слух приятно.

Новость тут же подхватили представители СМИ и администраторы пабликов в соцсетях. Люди стали разыскивать родителей Кэшбэка Тибилова. Причем для поиска ребенка привлекли администрацию села Мочох Хунзахского района Дагестана, где живет семья. Чтобы отдохнуть от глупых вопросов, пришлось выступить главе сельского совета Нурмагомеду Задиеву:

- Надо отдать должное авторам публикации за фантазию и умение выдавать свои фантазии за действительное. Уважаемые дагестанцы, человек по имени Магомедали Тибилов в селе Мочох Хунзахского района не проживает. В день выхода сообщения мальчики в селе не рождались. И ещё! Русским языком владеют все жители нашего района.

Позже многие обратили внимание на приписку к материалу "Панорамы": "Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями".

И только тогда люди успокоились. Многие сполна оценили иронию автора материала:

- Кэшбэк Тибилов? Кэшбэк дебилов! Ха, забавно, - написал комментатор под одним из постов дагестанского интернет-сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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