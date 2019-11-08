Массовую аварию на Ставрополье устроил пьяный водитель
В ДТП пострадали 12 человек
Фото: УИГБДД по СК
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Напомним, массовая авария произошла накануне, 7 ноября, в Шпаковском районе. Там столкнулись три автомобиля. Водитель «Киа Сид» выехал на встречную полосу, где боком задел встречный грузовик "МАЗ" с полуприцепом «Тонар» и столкнулся с легковушкой «Грантой».
12 человек, а это оба водителя легковушек и 10 пассажиров «Гранты», 7 из которых дети, доставлены в больницу Ставрополя.
Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, водитель легковушки, спровоцировавший массовое ДТП, был пьян- 0:99 промилле. Это считается серьезной степенью опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU