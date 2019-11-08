«Искали всю ночь, нашли обессилевшего»: Врачи спасли руки 17-летнему альпинисту в Кабардино-Балкарии

8 Нояб. 19:59 2019-11-08T19:59:36+03:00

Удалось спасти все пальцы конечностей, кроме одного Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парень получил обморожения, когда заблудился при попытке самостоятельно совершить восхождение на Эльбрус

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Врачи республиканской детской клинической больницы смогли спасти руки 17-летнему покорителю Эльбруса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

История юного туриста из Череповца началась в сентябре этого года. Он попал с тяжелыми обморожениями кистей обеих рук и стоп в детскую клиническую больницу.

Парень получил обморожения, когда заблудился при попытке самостоятельно совершить восхождение на Эльбрус. Его искали всю ночь. И рано утром совсем обессилевшего нашли почти на вершине, на высоте 5600 метров.

Тогда врачи центра медицины катастроф доставила пострадавшего в республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

По их словам, были сильно обморожены руки и ноги, начался некроз мягких тканей пальцев правой кисти, ребенок не ориентировался в пространстве.

Его сразу же осмотрели специалисты: лор-врач, травматолог, реаниматолог, невролог.

Республиканские врачи сделали все, чтобы спасти пациенту обмороженные конечности, пальцы, на которых начался сухой некроз. Удалось спасти все пальцы конечностей, кроме одного.

В конце сентября мальчика перевели для дальнейшего лечения в детскую клиническую больницу №9 имени Г.Н.Сперанского Москвы.

Недавно врачи Кабардино-Балкарии связались с бывшим пациентом, и юный покоритель Эльбруса в телефонном разговоре сказал, что чувствует себя хорошо и надеется на полное выздоровление.

ИСТОЧНИК KP.RU