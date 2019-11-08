«Незаметно охладел к детским играм, знает наизусть Коран»: Кадыров рассказал о своем старшем наследнике Ахмаде

8 Нояб. 20:50 2019-11-08T20:50:40+03:00

Глава Чечни вместе с супругой поздравили старшего сына с днем рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Чечни вместе с супругой поздравили старшего сына с днем рождения

Изменить размер текста: A A

Рамзан Кадыров поделился в сети историей жизни своего старшего наследника.

- У нас большой семейный праздник - день рождения старшего сына Ахмада Кадырова! Он незаметно охладел к детским играм, чаще общается со взрослыми, - рассказал Кадыров.

Также чеченский лидер отметил, что его с супругой Медни радует, что сын знает наизусть Коран.

- Ахмад отлично учится, занимается спортом, изучает языки, растёт всесторонне развитым. От имени всей семьи искренно поздравляю Ахмада с днём рождения, желаю крепкого здоровья и успехов в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU