2019-11-08T20:50:40+03:00
Общество

«Незаметно охладел к детским играм, знает наизусть Коран»: Кадыров рассказал о своем старшем наследнике Ахмаде

Глава Чечни вместе с супругой поздравили старшего сына с днем рождения
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Глава Чечни вместе с супругой поздравили старшего сына с днем рожденияГлава Чечни вместе с супругой поздравили старшего сына с днем рожденияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров поделился в сети историей жизни своего старшего наследника.

- У нас большой семейный праздник - день рождения старшего сына Ахмада Кадырова! Он незаметно охладел к детским играм, чаще общается со взрослыми, - рассказал Кадыров.

Также чеченский лидер отметил, что его с супругой Медни радует, что сын знает наизусть Коран.

- Ахмад отлично учится, занимается спортом, изучает языки, растёт всесторонне развитым. От имени всей семьи искренно поздравляю Ахмада с днём рождения, желаю крепкого здоровья и успехов в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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