В Северной Осетии под суд пойдет депутат, напавший на учительницу

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-09T13:56:10+03:00

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Бывший депутат Ардонского района Василий Гогичаев ответит перед судом по статье "Угроза убийством" за то, что напал на учительницу младших классов. ЧП произошло 5 марта в одной из школ Ардонского района. Гогичаев воврвался в класс к пятиклассникам и несколько раз ударил по голове и оттаскал за волосы учительницу Мадину Созиеву. Затем он оттащил женщину в кабинет директора, где угрожал ей ножом.

Гогичаев объяснил свои действия тем, что учительница якобы обвинила его 12-летнюю племянницу-инвалида в краже денег. Однако, по словам депутата, он пальцем никого не тронул и даже подал заявление о клевете в правоохранительные органы.

Гогичаеву может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU