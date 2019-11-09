В Северной Осетии под суд пойдет депутат, напавший на учительницу
Бывший депутат Ардонского района Василий Гогичаев ответит перед судом по статье "Угроза убийством" за то, что напал на учительницу младших классов. ЧП произошло 5 марта в одной из школ Ардонского района. Гогичаев воврвался в класс к пятиклассникам и несколько раз ударил по голове и оттаскал за волосы учительницу Мадину Созиеву. Затем он оттащил женщину в кабинет директора, где угрожал ей ножом.
Гогичаев объяснил свои действия тем, что учительница якобы обвинила его 12-летнюю племянницу-инвалида в краже денег. Однако, по словам депутата, он пальцем никого не тронул и даже подал заявление о клевете в правоохранительные органы.
Гогичаеву может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU