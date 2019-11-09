В Ставрополе ищут водителя, сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-09T13:59:58+03:00

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Около 9 часов вечера "Приора" темного цвета на перекрестке улиц Народная-Октябрьская сбил 26-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, а водитель с места происшествия скрылся, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по СК. - Свидетелей и очевидцев, которые могут помочь установить водителя, просим обратиться по адресу: Ставрополь, ул 3-я Промышленная,41а, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ставрополю, каб. 105,106 или позвонить по тел. 30-53-60, 30-53-61.

ИСТОЧНИК KP.RU