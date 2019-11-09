2019-11-09T14:59:05+03:00
Звезды

Рагда Ханиева снова пришла в «Голос»: финалистка «Голос. Дети» порвала зал на взрослом проекте

Рагда Ханиева в шоу «Голос»: девушка исполнила композицию Bird Set Free [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»Рагда Ханиева на слепых прослушиваниях шоу «Голос». Фото: кадр видео «Первого Канала»
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Рагда Ханиева вернулась в шоу «Голос»! Ингушская певица, девушка с невероятными вокальными данными, влюбившая в себя всех зрителей телепроекта «Голос. Дети», пришла на слепые прослушивания во взрослый «Голос». В этом году ей исполнилось 18, и она решила попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве с матёрыми вокалистами.

Для прослушиваний девушка выбрала композицию австралийской певицы Sia — Bird Set Free. Её потрясающее исполнение буквально порвало зал и заставило повернуться три кресла из четырёх. За девушку пришлось побороться Константину Меладзе, Полине Гагариной и Сергею Шнурову. И только Валерий Сюткин не нажал заветную кнопку.

Рагда Ханиева. Голос, сезон 8. Слепые прослушивания Bird Set Free.Ингушская певица, дошедшая до финала Голос.Дети, пришла на проект, чтобы попробовать себя в гораздо более трудном соперничестве

Девушке предстоял непростой выбор, но ингушская певица всё же решилась пойти в команду к Сергею Шнурову.

Напомним, в 2014 году Рагда стала звездой шоу «Голос. Дети», где дошла до финала и заняла второе место.

— Участие в «Голос. Дети» для меня было неким ключиком в большой мир музыки. Моя мечта — делать то, что идет от сердца, заниматься делом, которое я люблю. Я пришла к такой мысли, что снова хочу окунуться в проект и почувствовать вновь эти непередаваемые эмоции, — цитирует Рагду Ханиеву сайт «Первого Канала».

Девушка родилась в далёкой Ингушетии, но после своего триумфа живёт в Москве. В этом году вокалистка закончила школу и сделала неожиданный выбор, связав свою дальнейшую карьеру с журналистикой — она поступила на журфак МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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