2019-11-09T23:26:24+03:00
Спорт

«Нурмаготаптап сдался и сбежал»: Макгрегор посмеялся над боем Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада

Бой Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада закончился через три минуты после начала [видео]
Иван НЕТРЕБКО
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Абубакар с дядей и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым. Фото: InstagramАбубакар с дядей и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым. Фото: Instagram
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9 ноября 2019 года двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар дебютировал в UFC. Бой Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада состоялся в рамках UFC Fight Night 163: Moscow. Поединок весьма неожиданно закончился, едва успев начаться.

На третьей минуте немец выполнил «треугольник». Выйти из удушающего приема россиянин не смог и несколько раз постучал рукой. Данный жест - сигнал для судьи, что спортсмен сдается.

Так получилось, что хлопки пришлись по лицу Завады. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и главный враг Хабиба не упустил возможности поиздеваться над его братом.

- Он постучал по лбу. Можно постучать по лбу, а можно и ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто это убегает. Абубакар Нурмаготаптап (tap tap аналог русского «хлоп-хлоп», «стук-стук»). Вечный неудачник! - написал Макгрегор в своем Твиттере. Но вскоре он сообщение удалил.

Результат боя Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада: россиянин сдался в первом раунде.Давид Завада испортил Абубакару Нурмагомедову дебют в UFC

ИСТОЧНИК KP.RU

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