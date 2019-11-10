2019-11-10T00:45:17+03:00
Спорт

Бой Рамазан Эмеев - Энтони Мартин: поражение россиянина стало первым за 5 лет и очень спорным

Бой Рамазан Эмеев - Энтони Мартин закончился под недовольный гул болельщиков [видео]
Иван НЕТРЕБКО
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32-летний уроженец Дагестана Рамазан Эмеев потерпел первое поражение за последний пять лет. Всего на его счету 21 бой (18 побед, три проигрыша). Статистику ему испортил 29-летний Энтони Мартин. А точнее судьи. Их раздельным решением бой Рамазан Эмеев - Энтони Мартин закончился победой американца. Болельщики встретили это сообщение неодобрительным гулом и свистом.

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Болельщики свистят после боя Рамазан Эмеев - Энтони Мартин
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Россиянин лучше выглядел в стойке, переводы в партер удавались ему не всегда. Мартин отвечал опасными болевыми и удушающими приемами. После объявления результата боя Рамазан Эмеев растерянно оглядывался, пытаясь понять, действительно ли он проиграл. Победу ему отдал только один из судей (30-27), двое других поставили оценку (29-28) в пользу американца.

Победа над Рамазаном Эмеевым стала для Энтони Мартина восемнадцатой. Всего же он провел 23 боя, из которых проиграл.

Результат боя Рамазан Эмеев - Энтони Мартин: болельщики освистали решение судей .Рамазан Эмеев проиграл Энтони Мартину

ИСТОЧНИК KP.RU

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