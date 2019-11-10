Появилось видео с места обрушения фельдшерского пункта в Чечне

СЕГОДНЯ 01:38 2019-11-10T01:38:04+03:00

Хлопок на окраине села Новые Атаги было слышно за несколько километров

Изменить размер текста: A A

9 ноября 2019 года около 23 часов в селе Новые Атаги Шалинского района Чечни прогремел взрыв на улице Госхозной, 2. В этом здании находится фельдшерский амбулаторный пункт, который частично обвалился во время ЧП. Площадь обрушения составила около 150 кв. м. при общей площади в 600 квадратов.

Уже известно, что никто не пострадал. А вот причины произошедшего еще предстоит выяснить. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике, предварительная причина взрыва - бытовой газ. Очевидцы же сообщили, что хлопок раздался в районе трансформаторной будки.

-

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Новые Атаги в Чечне частично обрушился после взрыва.Причины яркой вспышки и громкого хлопка устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU