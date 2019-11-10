В Росстате рассказали, куда на Северном Кавказе за мужем ехать

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-10T09:10:35+03:00

Чечня оказалась самым «мужским» регионом не только СКФО, но и в стране

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По данным Росстата, в стране всего в четырех регионах число мужчин и женщин примерно одинаково. В этой «маскулинной» четверке оказалась Чеченская Республика, где проживает аж 49,06% мужчин. Также в этом числе Ханты-Мансийский АО, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО.

Во всех остальных регионах женщины побеждают в численной борьбе мужчин примерно на 6-10%. В Ингушетии мужчин всего 44,74%. Также в числе территорий, где "на 10 девчонок по статистике 9 ребят" Ярославская, Ивановская, Тульская, Новгородская области и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU