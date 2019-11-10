Участница "Голоса" покаялась перед КБР за свои слова на шоу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-10T10:25:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка КБР, прошедшая в шоу «Голос» Светлана Мамрешева оправдалась перед родиной.

Некоторые жители республики Северного Кавказа выразили негодование по поводу ответа певицы о том, откуда она приехала. Наставникам рейтингового шоу Первого канала, которые повернулись к Мамрешевой, девушка ответила, что приехала из Москвы. Душой она не покривила. Несмотря на то, что сладкоголосая родилась в Нарткале 13 июня 1988 года, скоро она поехала покорять столицу страны. Закончила театральный, работает в театре «Гоголь-центр». Однако и о КБР Мамрешева не забыла, упомянула место рождения перед выступлением и затем в соцсетях воззвала к землякам:

- Дорогая Республика! Любимая! Я не хотела тебя обидеть или обделить вниманием! Ты у меня единственная и самая-самая. Вот здесь упомянула о тебе. И ещё упомяну! А так меня Сюткин перебил.. эх. P.S буду стараться петь лучше! Все для тебя!

В подтверждение своих слов певица опубликовала презентационный ролик с Первого канала, где говорит о КБР.

Светлана своим исполнением песни «Айсберг» заставила нажать кнопки выбора Константина Меладзе, Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Ее голос с потрясающим диапазоном достался Константину Меладзе.

Невероятно сильное исполнение: Светлана Мамрешева из КБР поет Айсберг в шоу "Голос".

ИСТОЧНИК KP.RU