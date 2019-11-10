2019-11-10T14:30:48+03:00
Экономика

Чиновники Чечни и Дагестана предпочитают автомобили по цене домов

Росимущество опубликовало данные о стоимости машин госслужащих
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чечня и Дагестан вошли в число регионов страны, где госслужащие владеют наибольшим числом дорогих автомобилей.

Средняя стоимость автомобиля у чиновников Чечни превышает 3 млн рублей, а у чиновников Дагестана машины в среднем стоят около 2,4 млн рублей. Информацию об этом сообщает пресс-служба федерального Управления Росимущества.

На автомобилях премиум-класса чаще всего разъезжают слуги народа в Москве, средняя стоимость их авто – 3,6 млн рублей. Зато отличился Ненецкий автономный округ, где госслужащие не позволяют себе ни одного транспортного средства дороже 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовился перерезать: как учительница в одиночку отбила детей у грабителя
«Ахмат — сила!»: Кадыров прокомментировал турнир UFC в Москве
Видео: экс-главу чеченской полиции избили в Москве
Вместо такси, приехал ночной клуб: в Ставрополе работает необычный перевозчик
Участница "Голоса" покаялась перед КБР за свои слова на шоу
В Росстате рассказали, куда на Северном Кавказе за мужем ехать
Появилось видео с места обрушения фельдшерского пункта в Чечне
Бой Рамазан Эмеев - Энтони Мартин: поражение россиянина стало первым за 5 лет и очень спорным
«Нурмаготаптап сдался и сбежал»: Макгрегор посмеялся над боем Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада
В Махачкале в квартире взорвался газ
Рагда Ханиева снова пришла в «Голос»: финалистка «Голос. Дети» порвала зал на взрослом проекте
В Ставрополе ищут водителя, сбившего пешехода
В Северной Осетии под суд пойдет депутат, напавший на учительницу