Чиновники Чечни и Дагестана предпочитают автомобили по цене домов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-10T14:30:48+03:00

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Чечня и Дагестан вошли в число регионов страны, где госслужащие владеют наибольшим числом дорогих автомобилей.

Средняя стоимость автомобиля у чиновников Чечни превышает 3 млн рублей, а у чиновников Дагестана машины в среднем стоят около 2,4 млн рублей. Информацию об этом сообщает пресс-служба федерального Управления Росимущества.

На автомобилях премиум-класса чаще всего разъезжают слуги народа в Москве, средняя стоимость их авто – 3,6 млн рублей. Зато отличился Ненецкий автономный округ, где госслужащие не позволяют себе ни одного транспортного средства дороже 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU