«Ахмат — сила!»: Кадыров прокомментировал турнир UFC в Москве
27-летний боец из Махачкалы Магомед Анкалаев удостоился похвалы главы Чечни Рамзана Кадырова своей тактикой против соперника в турнире UFC. В Москве представитель полутяжёлой весовой категории отравил в нокаут южноафриканца Далча Лунгиамбула. Бойцы дошли до третьего раунда, когда иностранец пропустил удар ногой.
«Я поздравляю Магомеда с блестящей победой! Также выражаю благодарность руководству и тренерскому штабу бойцовского клуба «Ахмат» за прекрасную подготовку спортсменов и высокие результаты. Желаю Магомеду Анкалаеву красивых побед в следующих поединках. Ахмат — сила!» — написал Кадыров на своей странице в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU