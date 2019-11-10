2019-11-10T15:01:01+03:00
Спорт

«Ахмат — сила!»: Кадыров прокомментировал турнир UFC в Москве

Главу Чечни впечатлил нокаут Магомеда Анкалаева
Полина ШАПОШНИКОВА
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27-летний боец из Махачкалы Магомед Анкалаев удостоился похвалы главы Чечни Рамзана Кадырова своей тактикой против соперника в турнире UFC. В Москве представитель полутяжёлой весовой категории отравил в нокаут южноафриканца Далча Лунгиамбула. Бойцы дошли до третьего раунда, когда иностранец пропустил удар ногой.

«Я поздравляю Магомеда с блестящей победой! Также выражаю благодарность руководству и тренерскому штабу бойцовского клуба «Ахмат» за прекрасную подготовку спортсменов и высокие результаты. Желаю Магомеду Анкалаеву красивых побед в следующих поединках. Ахмат — сила!» — написал Кадыров на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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