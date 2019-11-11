Беглого министра из Дагестана поймали в Словении спустя пять лет розыска
Власти Словении задержали беглого экс-министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева. Чиновника подозревают в крупном хищении в своем ведомстве, а также в подведомственном информагентстве, сказано в сообщении правоохранительных органов.
Как уверяют следователи, свое преступление Гаджиев совершил в 2012 году. Тогда было установлено, что из бюджета информагентства РИА "Дагестан" исчезли 9,6 миллиона рублей. В это время директором СМИ являлся именно Гаджиев, который позже сменил этот пост на министерское кресло.
С 2014 года чиновник объявлен в розыск. Как сообщают в правоохранительных органах, Гаджиева в скором времени экстрадируют в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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