Беглого министра из Дагестана поймали в Словении спустя пять лет розыска

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-11T08:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Словении задержали беглого экс-министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева. Чиновника подозревают в крупном хищении в своем ведомстве, а также в подведомственном информагентстве, сказано в сообщении правоохранительных органов.

Как уверяют следователи, свое преступление Гаджиев совершил в 2012 году. Тогда было установлено, что из бюджета информагентства РИА "Дагестан" исчезли 9,6 миллиона рублей. В это время директором СМИ являлся именно Гаджиев, который позже сменил этот пост на министерское кресло.

С 2014 года чиновник объявлен в розыск. Как сообщают в правоохранительных органах, Гаджиева в скором времени экстрадируют в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU