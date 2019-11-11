2019-11-11T15:10:00+03:00
Общество

«Ты призываешь убивать за обиду»: Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову из-за его призыва наказывать за оскорбления

Дизайнер посоветовал главе Чечни «держать своих псов на цепи»
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Дизайнер посоветовал главе Чечни «держать своих псов на цепи»Дизайнер посоветовал главе Чечни «держать своих псов на цепи»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Российский дизайнер Артемий Лебедев остро отреагировал на последние высказывания Рамзана Кадырова по поводу наказания тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других.

На своей личной странице в «Фейсбук» дизайнер написал пост, начинающий со слов: «Дорогой Рамазан». —Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я —не молчу, — так дизайнер начал свое обращение к Кадырову.

По его мнению, никто не имеет права лишать жизни другого человека.

—Ты призываешь убивать за обиду. Подумай - кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. Но никакое достоинство никакого мужчины не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить.

А если он вспылил? Пройдет два дня и обида забудется. Но мертвого не оживить.

Лебедев закончил свое обращение мыслью, мол, «интеллект сильнее мышц».

Призвав Кадырова помнить об этом, «когда будет наставлять свой народ в следующий раз».

— И держи своих псов на цепи, пожалуйста, — обратился Лебедев к чеченскому лидеру.

Напомним, на днях Рамзан Кадыров посоветовал участникам правительственного совещания по вопросам малого и среднего бизнеса жестко наказывать тех, кто в соцсети сеет раздор и задевает честь других людей. А именно: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Суровое заявление политика показали в эфире ЧГТРК «Грозный». Глава республики сетовал на чеченском языке, поэтому вслед за этим роликом появилось видео с русскими титрами.

Причем, прежде чем называть меры по «войне со сплетниками», Рамзан Кадыров предсказал реакцию общественности: «Скажут: Кадыров призвал убивать», — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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