Предприимчивый ингуш хотел отделаться от ГИБДД фальшивой корочкой следователя

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-12T09:49:22+03:00

Когда правоохранители потребовали у водителя документы на иномарку, он показал фальшивую корочку следователя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь ему предстоит выплатить штраф

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Предприимчивый житель Ингушетии купил подложное служебное удостоверение сотрудника регионального следственного управления СКР. И решил воспользоваться «новым статусом».

Весной этого года сотрудники ГИБДД остановили этого молодого человека за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Когда правоохранители потребовали у водителя документы на иномарку, он показал фальшивую корочку следователя.

Так мужчина хотел уйти от наказания за использование подложных автомобильных номеров.

Однако ему этого не удалось. Против него возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного документа».

Житель Ингушетии теперь должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU