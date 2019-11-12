На Ставрополье человек погиб в огне
Пожар произошел в одном из частных домов
Фото: ГУ МЧС РФ по СК
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В частном жилом доме села Чернолесского Новоселицкого района в пожаре сгорел человек. Рано утром 12 ноября спасателей вызвали на тушение огня, после чего было обнаружено тело погибшего человека.
Огонь разгорелся на 25 квадратных метрах, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС РФ по Ставропольскому краю. Предстоит разобраться в причинах возгорания, а также установить точную причину смерти человека.
ИСТОЧНИК KP.RU