2019-11-12T09:52:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье человек погиб в огне

Пожар произошел в одном из частных домов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МЧС РФ по СКФото: ГУ МЧС РФ по СК
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В частном жилом доме села Чернолесского Новоселицкого района в пожаре сгорел человек. Рано утром 12 ноября спасателей вызвали на тушение огня, после чего было обнаружено тело погибшего человека.

Огонь разгорелся на 25 квадратных метрах, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС РФ по Ставропольскому краю. Предстоит разобраться в причинах возгорания, а также установить точную причину смерти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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