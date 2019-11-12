2019-11-12T10:08:31+03:00
Общество

Свадьба по-дагестански: невесту заставили пылесосить в свадебном платье

Видео со свадьбы озадачило соцсети
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: dance_dagФото: dance_dag
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После видео с дагестанской свадьбы люди теряются в догадках, что заставило невесту взяться за пылесос прямо в нарядном платье. В кадре двое молодоженов после основной части церемонии и без гостей в ресторане. Девушка в пышном белом платье оказалась настолько хозяйственной, что тут же начала убираться. Она взяла в руки пылесос и водит им по паркету, делая знаки супругу посторониться. В соцсетях люди писали свои версии объяснения происходящего:

«Может, невеста кольцо потеряла?» Другие возмущались: «Бедная невеста»; «Когда золушке и свадьбу испортили».

Золушка. Начало: в Дагестане невеста начала убираться прямо на свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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