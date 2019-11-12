Ревут и выламывают двери: в Дагестане женщины штурмуют здание Горгаза

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-12T12:13:41+03:00

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Местные жители в городе Хасавюрт Дагестана взяли штурмом офис Горгаза. Во дворе здания собрались сотни людей, которые требовали открыть им ворота и двери местного отделения. «Открыли ворота, быстро! Достали уже, издеваться сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!»

Сошедшие с ума от холода люди в Дагестане устроили бунт.

Дошедшие до крайности женщины прошли внутрь здания и стали выламывать металлическую дверь поднятой деревянной лавочкой.

В домах людей до сих пор по-уличному холодно,газа нет больше месяца. Люди уже выходили на митинг. И в администрации отвечали, что причина организации Труба «Горгаза», газ «Даггаза» не могут договориться между собой.

Утихомиривать разбушевавшихся дагестанцев пришлось охране.

Таранят дверь лавочкой: женщины в Дагестане устроили бунт за газ.

ИСТОЧНИК KP.RU