Ревут и выламывают двери: в Дагестане женщины штурмуют здание Горгаза
Местные жители в городе Хасавюрт Дагестана взяли штурмом офис Горгаза. Во дворе здания собрались сотни людей, которые требовали открыть им ворота и двери местного отделения. «Открыли ворота, быстро! Достали уже, издеваться сколько можно? Мы не дадим издеваться над нами!»
Сошедшие с ума от холода люди в Дагестане устроили бунт.
Дошедшие до крайности женщины прошли внутрь здания и стали выламывать металлическую дверь поднятой деревянной лавочкой.
В домах людей до сих пор по-уличному холодно,газа нет больше месяца. Люди уже выходили на митинг. И в администрации отвечали, что причина организации Труба «Горгаза», газ «Даггаза» не могут договориться между собой.
Утихомиривать разбушевавшихся дагестанцев пришлось охране.
Таранят дверь лавочкой: женщины в Дагестане устроили бунт за газ.
ИСТОЧНИК KP.RU