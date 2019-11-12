СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-12T12:30:16+03:00

На Кавказе могут перестать вывозить мусор с улиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В республиках Северного Кавказа могут отменить вывоз твердых коммунальных отходов. Такие меры предпримут, если региональные операторы продолжат некачественно выполнять свою работу, передают в пресс-службе Минприроды России.

Ведомство составило список регионов, где вывоз твердых отходов осуществляется плохо. В него попали 16 субъектов, в том числе - Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Если все так и продолжится, то оказание услуги приостановят, чего не хотят в Минприроды:

- В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ, - сказано в сообщении ведомства.

Кобылкин поручил главам принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU